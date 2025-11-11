Este 11 de noviembre de 2025, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 14.24 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 43,893 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.42% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés en el mercado de la compañía.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y 4 días de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos que afectan la confianza en la acción.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 13.87%, que es menor que la volatilidad anual del 16.97%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor cantidad de variaciones en comparación con el promedio anual. La diferencia en estas cifras refleja una tendencia hacia una mayor estabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.Además, Enagás se involucra en proyectos de sostenibilidad y energías renovables, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y la captura de carbono, posicionándose como un actor clave en la transición energética.