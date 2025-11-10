Este lunes, 10 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se negocian a 14,25 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 50.568. Esta cifra refleja una variación del -0,66% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y 4 días de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos que afectan la confianza en la acción.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 12.78%, mientras que su volatilidad anual es del 16.94%. Dado que el 12.78% es menor que el 16.94%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.Además, Enagás se involucra en proyectos de sostenibilidad y energías renovables, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y la captura de carbono, posicionándose como un actor clave en la transición energética.