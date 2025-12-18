Este jueves, 18 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se negocian a 13,5 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 98.443. Esta cifra refleja una variación del 0,22% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 descensos y 4 aumentos, lo que indica una volatilidad moderada en su desempeño. A pesar de los aumentos, la cantidad de días de caída sugiere que los inversores podrían estar preocupados por la estabilidad de la acción en el corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 11.09%, que es menor que la volatilidad anual del 16.87%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere que la empresa ha experimentado menos fluctuaciones en su valor en este periodo reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.