Este 15 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el mercado español con un precio de 13.86 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 17,086 acciones, lo que representa una variación del -0.29% en comparación con el día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con cuatro aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Sin embargo, la presencia de un descenso al final indica cierta volatilidad que podría ser motivo de atención para los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 21.19%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.13%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una mayor incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,94 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español.

Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura gasista en otros países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.