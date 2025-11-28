La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este viernes, 28 de noviembre de 2025 es de 9,59 euros y documentan un total de 165.473 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,67%.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y solo 2 descensos. Además, se mantuvo estable en 1 día, lo que sugiere una recuperación y un interés creciente por parte de los inversores.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 11.37%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 28.35%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.