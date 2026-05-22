Este 22 de mayo de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el mercado español a un precio de 11.39 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 210,790 acciones, esta cifra representa una variación del 0.40% en comparación con el día anterior, reflejando el dinamismo del banco en el actual contexto económico.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA comenzó con dos caídas, continuó con dos avances, alternó movimientos en la mitad del periodo y cerró con tres subidas consecutivas, dejando un balance claramente alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en 14.59%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 24.68%. Este análisis sugiere que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, ya que una volatilidad semanal menor indica menos variaciones en su rendimiento en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,38 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.