La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 4 de febrero de 2026 es de 11,41 euros y documentan un total de 213.390 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,09%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes. La estabilidad en ciertos días indica que, aunque hay fluctuaciones, el mercado está experimentando cierta incertidumbre.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 47.15%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.81%. Esto indica que el comportamiento de la entidad es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,33 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.