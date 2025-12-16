En la apertura de mercados de este martes, 16 de diciembre de 2025, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,22 euros y registran un volumen de 268414 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,84% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. A pesar de los incrementos, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La estabilidad fue escasa, lo que indica una volatilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 23.31%, mientras que su volatilidad anual es del 28.20%. Dado que el 23.31% es menor que el 28.20%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,22 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.