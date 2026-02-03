Este martes, 3 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 11,5 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 304.416. Esta cifra refleja una variación del 0,83% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con cuatro descensos y solo tres aumentos, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción. Sin embargo, la estabilidad en los últimos días podría indicar un posible cambio de tendencia si se mantiene.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha alcanzado un 46.17%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.88%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,5 euros el y un mínimo de 10,33 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.