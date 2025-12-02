Este 2 de diciembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el mercado español con un precio de 9.83 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 284,839 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.07% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del banco en el actual contexto financiero.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento significativo en la mayoría de los días. Sin embargo, también se registró un día de estabilidad y un leve descenso, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado, pero en general, la acción ha mantenido un buen desempeño.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 7.55%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 28.36%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es considerablemente inferior a la anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,83 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.