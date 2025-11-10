Este 10 de noviembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 9.14 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 280,521 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.08% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés de los inversores en el banco español en un contexto económico cambiante.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 3 descensos, además de un día en el que se mantuvo estable. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, lo que podría indicar confianza por parte de los inversores en la entidad.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 21.73%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 28.20%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,27 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.