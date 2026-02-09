En la apertura de mercados de este lunes, 9 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 11,02 euros y registran un volumen de 162384 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,43% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se han registrado 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estas fluctuaciones indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 32.06%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.91%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de sus acciones en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,33 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35, el índice bursátil que agrupa a las 35 empresas más grandes de España. CaixaBank destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una extensa red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país.