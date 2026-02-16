La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 16 de febrero de 2026 es de 19,42 euros y documentan un total de 431.840 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,6%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 32.12%, lo que es superior a la volatilidad anual del 30.68%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, sugiriendo un aumento en la incertidumbre del mercado en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,12 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.