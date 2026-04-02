En la apertura de mercados de este jueves, 2 de abril de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,44 euros y registran un volumen de 595017 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -2,25% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones y una caída en 3, mientras que se mantuvo estable en 2 días. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, a pesar de algunas fluctuaciones. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 33.90%, lo que es superior a la volatilidad anual del 31.78%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha sido marcada por una mayor incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,91 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.