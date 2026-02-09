Este 9 de febrero de 2026, las acciones del banco BBVA se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 20.60 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 511,118 acciones. Esta cifra representa una variación del 2.03% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del mercado en este inicio de jornada. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones y una estabilidad en 2, aunque también experimentó 3 descensos. Esto sugiere una recuperación en su valor, a pesar de las fluctuaciones. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA ha alcanzado un 60.06%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.44%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es inestable y presenta muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de BBVA está experimentando fluctuaciones más pronunciadas en comparación con su comportamiento más estable del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,87 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y adaptarse a diferentes mercados.