La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 27 de febrero de 2026 en España es de 77.151,5 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -3,19%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una disminución del -3.31%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -35.13%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente en el mercado de criptomonedas, afectando la confianza de los inversores y la estabilidad de su valor. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 55.89%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.