Una persona murió y al menos 40 resultaron heridas este viernes tras el descarrilamiento de un tranvía en el corazón de Milán. El accidente se produjo en horas de la tarde y generó escenas de pánico entre peatones y pasajeros en una de las zonas más transitadas de la ciudad italiana. El siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y abrió un nuevo debate sobre la seguridad del transporte urbano en Italia. La Fiscalía ya inició actuaciones para determinar responsabilidades. El accidente ocurrió alrededor de las 16.00 horas locales, cuando la unidad que atravesaba el centro histórico perdió el control, descarriló e invadió la vía contraria antes de impactar contra un muro. En su recorrido arrolló a varios peatones que caminaban por la zona. Las primeras informaciones confirman la muerte de un hombre y decenas de heridos de diversa gravedad. Uno de los lesionados permanece en estado crítico, seis presentan heridas graves y el resto sufrió contusiones y traumatismos leves. Las autoridades sanitarias trasladaron a los afectados a distintos hospitales de la ciudad. El tranvía afectado cubría la línea que conecta la estación central con el área de Porta Génova, un trayecto que cruza puntos neurálgicos del centro milanés. El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, dos enclaves con alta circulación peatonal y vehicular. Testigos presenciales relataron que el vehículo avanzó varios metros fuera de su carril habitual antes de impactar contra una estructura lateral. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la unidad detenida en ángulo, con daños visibles en su parte frontal y pasajeros evacuando por sus propios medios. Los servicios de emergencia acordonaron la zona y cortaron el tránsito mientras bomberos y sanitarios asistían a los heridos. Agentes de la policía local iniciaron peritajes preliminares sobre las vías y el sistema mecánico del tranvía para determinar si existió una falla técnica o un error humano. El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se presentó en el lugar de los hechos y anunció la apertura de una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia. La causa buscará establecer si el accidente se debió a un desperfecto técnico, una falla en el sistema de frenos o una posible imprudencia. Las autoridades analizarán las cajas de control del tranvía, el estado de las vías y el historial de mantenimiento de la unidad. También tomarán declaración al conductor y a testigos clave para reconstruir con precisión la secuencia del siniestro. El Ayuntamiento de Milán expresó condolencias a la familia de la víctima y aseguró que colaborará con la Justicia. Mientras tanto, el servicio de la línea afectada permanece interrumpido y la ciudad intenta retomar la normalidad tras una jornada marcada por el impacto y la consternación pública.