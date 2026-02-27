Este 27 de febrero de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han abierto en el mercado español con un precio de 20.10 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 271,326 acciones. Esta cifra refleja una variación del 0.0% en comparación con el día anterior, manteniendo la estabilidad en el valor de la entidad financiera. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 4 ocasiones y una estabilidad en 2, aunque también experimentó 4 descensos. Esto sugiere una volatilidad en su desempeño, con un balance final que podría indicar una recuperación moderada a pesar de las caídas. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 16.49%, mientras que su volatilidad anual es del 30.66%. Dado que el 16.49% es menor que el 30.66%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,12 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.