Este 26 de febrero de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 20.09 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 1,564,139 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.35% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector bancario español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también refleja cierta resistencia en el mercado. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 18.03%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.71%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con la volatilidad observada en la última semana. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,12 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.