Este viernes, 27 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,59 euros. El valor de apertura refleja una variación del 612,77447 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 2 es positivo. La tendencia sugiere un aumento en el interés y la demanda por Ripple en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -3.26%, lo que indica una ligera caída reciente. A lo largo del último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -34.89%. Esta disminución en el valor sugiere desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado, lo que podría afectar la confianza de los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 56.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 64.39%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.