En la apertura de mercados de este miércoles, 25 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 20,07 euros y registran un volumen de 315344 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,47% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Solo un día se mantuvo estable, lo que indica que, a pesar de las caídas, hubo momentos de recuperación. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 20.91%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.74%. Esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su comportamiento a lo largo del último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor previsibilidad en sus movimientos económicos. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,12 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.