La cotización del Ethereum este viernes, 27 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.263,35 euros. Esta cifra refleja una variación del -5,48% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Ethereum ha experimentado un leve descenso del -1.98%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, la variación negativa del -18.33% indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos, lo que ha afectado su rentabilidad y ha generado incertidumbre entre los inversores. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial, Ethereum ha tenido dificultades para mantener un crecimiento sostenido en el mercado. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 92.52%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.38%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.