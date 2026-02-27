Este viernes, 27 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 546,27 euros, cifra que refleja una variación del -3,41% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una notable caída del -18.78%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, la variación ha sido más estable, con un incremento del 0.13%. Esta dualidad en la evolución de su precio sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido una tendencia relativamente constante a lo largo del tiempo, lo que puede ser atractivo para ciertos inversores que buscan estabilidad en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 76.13%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.