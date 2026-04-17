Este 17 de abril de 2026, las acciones del banco BBVA se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 19.58 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 204,777 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.05% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad del valor de la entidad en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con 7 días de descenso y solo 3 días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría indicar preocupaciones entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 23.24%, lo que es menor que la volatilidad anual del 31.36%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.