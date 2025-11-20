Este jueves, 20 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) se negocian a 17,96 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 350.406. Esta cifra refleja una variación del 1,15% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estas fluctuaciones indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 25.14%, mientras que su volatilidad anual es de 30.76%. Dado que 25.14% es menor que 30.76%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos variaciones y un comportamiento más predecible.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,9 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y alcanzar un amplio mercado global.