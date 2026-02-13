Este viernes, 13 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,27 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.702.754. Esta cifra refleja una variación del -0,23% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estos movimientos indica que, a pesar de las caídas, hubo intentos de recuperación en la cotización. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 26.42%, mientras que su volatilidad anual es del 30.90%. Dado que 26.42% es menor que 30.90%, esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,09 euros el y un mínimo de 10,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.