La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 24 de febrero de 2026 es de 10,71 euros y documentan un total de 7.549.660 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,98%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y solo 3 de aumento, mientras que 2 días se mantuvo estable. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores. La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en 27.49%, mientras que su volatilidad anual es de 31.17%. Dado que 27.49% es menor que 31.17%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,09 euros el y un mínimo de 10,03 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.