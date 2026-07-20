La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este lunes, 20 de julio de 2026 es de 11,73 euros y documentan un total de 284.919 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,71%.

En los últimos 10 días, tras dos caídas iniciales y un breve repunte de dos sesiones, siguieron seis descensos consecutivos, evidenciando presión vendedora y una tendencia bajista marcada.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha registrado en un 6.30%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 29.94%. Esto indica que el comportamiento del banco en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La diferencia entre ambas cifras sugiere un panorama más seguro y predecible en el corto plazo, en contraste con la inestabilidad observada a lo largo de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).