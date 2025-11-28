Este viernes, 28 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) se negocian a 3,18 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 535.652. Esta cifra refleja una variación del 0,13% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes. La inestabilidad en el mercado podría estar afectando la confianza de los inversores.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 16.19%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.00%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el último año. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, aunque ha habido variaciones, la tendencia general es de una mayor estabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,43 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, empresas y autónomos. Su línea de negocio abarca desde cuentas y préstamos hasta seguros y servicios de inversión.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional y cuenta con una sólida base de clientes, destacándose por su enfoque en la innovación y la digitalización de sus servicios.