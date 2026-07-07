Este martes, 7 de julio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1431 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,1%.

En el mercado euro-dólar, la cotización subió 0.47% en la última semana, pero en el último año acumuló -1.8%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización del dólar ha mostrado una tendencia al alza en comparación con los días anteriores, reflejando un incremento en su valor. Este aumento puede estar influenciado por factores económicos y políticos que han generado mayor demanda de la moneda.

Analizando esta tendencia, es posible que los inversores se sientan optimistas en el corto plazo, lo que podría llevar a un mayor fortalecimiento del dólar si las condiciones se mantienen.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 4.14%, es menor que la volatilidad anual del 5.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.