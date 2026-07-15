Este miércoles, 15 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,38 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 20.584. Esta cifra refleja una variación del -1,22% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró sesgo alcista con 6 avances y 4 retrocesos, sin jornadas planas; empezó fuerte, corrigió a mitad del periodo y cerró con señales mixtas.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 11.96%, mientras que su volatilidad anual es de 20.90%. Dado que 11.96% es menor que 20.90%, podemos concluir que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la reciente volatilidad semanal. Esto sugiere que, aunque ha habido variaciones, la situación actual muestra una tendencia más calmada en relación a lo que se ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,44 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.