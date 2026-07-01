En la última semana, el EUR/GBP retrocedió -0.07% y en el último año acumula una caída de -0.36%, lo que sugiere una leve depreciación del euro frente a la libra esterlina.

En la sesión de apertura de este miércoles, 1 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8613 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,01% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva hoy, marcando un incremento en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la confianza en la economía, lo que podría influir en decisiones de inversión.

Sin embargo, es importante considerar que la estabilidad en días recientes también indica que, aunque hay un crecimiento, el mercado se mantiene vigilante ante posibles fluctuaciones. La situación actual sugiere una mezcla de optimismo moderado entre los inversores y la necesidad de seguir analizando los factores que podrían impactar esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en 0.68%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.60%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.