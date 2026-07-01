En la sesión de apertura de este miércoles, 1 de julio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1397 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,22% en relación con el día anterior.

El tipo de cambio euro-dólar mostró un leve repunte semanal de 0.24% pero acumula una variación anual de -2.15%, lo que sugiere una recuperación reciente en un contexto de depreciación a lo largo del último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, reflejando un aumento respecto a los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la confianza hacia la economía local y una mayor demanda de la moneda extranjera.

En contraste, el comportamiento de la moneda en días previos había mostrado fluctuaciones, pero la tendencia actual sugiere un cambio favorable. Este escenario puede influir en decisiones de inversión y en la planificación económica de negocios.

El análisis de esta tendencia indica que la economía podría estar en una fase de recuperación, lo que podría generar expectativas optimistas entre los inversionistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.73%, es inferior al 5.55% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.