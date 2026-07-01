El euro cotiza a 19.99 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 1 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.01 pesos y un mínimo de 19.98 pesos.

En la última semana, la cotización del euro cayó un 0.08% y en el último año acumuló una disminución del 8.26%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro fue volátil con frecuentes alternancias, pero predominó una tendencia alcista, cerrando con dos jornadas consecutivas al alza y un balance de más subidas que bajadas.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 4.54%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 5.60%.

Hoy la cotización de la moneda Euro ha experimentado una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Este incremento consecutivo en su valor sugiere que los inversores están optimistas sobre su rendimiento a corto plazo.

A pesar de la reciente tendencia al alza, es importante monitorear el mercado para ver si esta mejora se mantiene o si podría haber correcciones en el futuro. La situación actual podría indicar un fortalecimiento del Euro si persiste la confianza de los inversores.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.