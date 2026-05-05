La cotización entre el euro y la libra esterlina muestra una leve caída, con -0.37% en la última semana y -0.4% en el último año, reflejando una tendencia bajista moderada. En la sesión de apertura de este martes, 5 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8634 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,07% en relación con el día anterior. La cotización de la libra hoy ha mostrado una leve mejora en comparación con los días anteriores, lo que indica una tendencia ascendente. Esta recuperación puede reflejar un aumento en la confianza de los inversores y un posible fortalecimiento de la economía local. Sin embargo, es importante notar que, a pesar de la reciente subida, la cotización aún se encuentra por debajo de sus niveles máximos previos, lo que sugiere que los desafíos persisten. La tendencia sugiere cautela, ya que factores externos podrían influir en su estabilidad futura. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.15 %, es menor que la volatilidad anual del 4.10 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.