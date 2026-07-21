En el mercado entre el euro y la libra esterlina, la cotización subió 0.35% en la última semana, pero en el último año mostró una variación de -2.65%, señalando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

En la sesión de apertura de este martes, 21 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8496 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,04% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento refleja una recuperación en el interés del mercado y un repunte en la confianza de los inversionistas.

La tendencia de hoy indica un potencial crecimiento sostenido en el corto plazo, aunque es necesario monitorizar factores externos que puedan influir en esta dinámica.

La volatilidad económica de la última semana de Euro y libra esterlina, con un 5.27%, es notablemente mayor que la volatilidad anual de 3.62%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.