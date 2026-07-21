Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 21 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.720,69 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió 3.96%, mientras que en el último año registró -17.09%, señalando un repunte reciente en un contexto anual bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 50.56%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 19.55%.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro comenzó con dos jornadas al alza, siguió con tres a la baja y luego alternó movimientos, cerrando sin variación acumulada, con volatilidad y sin sesiones planas.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 21 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 372068.99 pesos colombianos; por 200 euros, 744137.98 pesos; y por 500 euros, 1860344.95 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: