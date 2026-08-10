El control del patrimonio es clave para determinar si corresponde mantener o devolver una prestación social.

La cotización del euro frente a la libra esterlina registró una leve caída semanal de -0.09% y un descenso anual de -1.39%, señalando una tendencia bajista moderada.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8564 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,05%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora en el valor refleja un aumento en la confianza de los inversores y un fortalecimiento de la economía.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo será necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina es del 1.20%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 3.51%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.