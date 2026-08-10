Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

El euro presenta una cotización de 19.81 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 10 de agosto de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0,04%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.85 pesos y un mínimo de 19.82 pesos.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -0.61%, acumulando una caída de -7.80% en el último año.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista, con descensos prolongados y dos avances puntuales, cerrando en niveles inferiores.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 2.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.54%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, con un incremento constante que refleja una recuperación en el mercado. Esta tendencia se ha visto influenciada por factores económicos favorables en la región, que han llevado a un aumento en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es esencial monitorear si esta tendencia positiva se mantendrá en el futuro cercano, ya que la volatilidad del mercado puede afectar la estabilidad del Euro. Los analistas sugieren que, aunque se observe un crecimiento, es prudente estar alertas ante posibles correcciones.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos o casas de cambio autorizadas (verifica su registro visible) y evita cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones; usa como referencia el de Banco de México y pregunta el monto neto que recibirás. Lleva identificación oficial, solicita y guarda tu comprobante y revisa los billetes con sus marcas de seguridad antes de salir. Prefiere horarios diurnos y zonas concurridas; si la suma es alta, acude acompañado.

para finalizar, evita cambiar todo en aeropuertos u hoteles por sus tasas menos favorables; si usas cajeros, hazlo en bancos confiables y elige siempre pagar en pesos para evitar conversiones dinámicas. No exhibas efectivo, divide el dinero en varios lugares y cuenta discretamente frente al cajero. Verifica que montos superiores a 10,000 USD (o su equivalente) deben declararse al entrar o salir del país y cumple con requisitos antilavado en operaciones grandes. Si hay discrepancias, no te retires sin aclararlas y contacta a la Condusef si es necesario.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.