Este 29 de abril de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se están negociando en el IBEX 35 a un precio de 17.02 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 21,083 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.58% en comparación con el día anterior, lo que refleja la tendencia actual del mercado en el sector energético en España. La cotización de Enagás S.A comenzó con dos retrocesos, encadenó cuatro avances, luego dos caídas, un repunte y cerró en descenso; balance mixto, sin tendencia clara y con ligera debilidad al final. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 14.96%, en comparación con una volatilidad anual del 23.17%. Dado que el 14.96% es menor que el 23.17%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su rendimiento durante el último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de gas en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.