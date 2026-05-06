La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este miércoles, 6 de mayo de 2026 es de 16,93 euros y fijan un total de 10.489 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,12%. En los últimos diez días, Enagás S.A. mostró un comportamiento lateral: dos subidas iniciales, dos retrocesos, alternancias posteriores con una doble caída y repunte final, cerrando con balance casi neutro y notable volatilidad. En la última semana, la volatilidad económica de Enagás se situó en un 12.69%, que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 22.24%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado durante el último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, resultado de los fondos de inversión después de deducir todos sus gastos. Enagás es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y a la gestión del sistema gasista: opera la red de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece infraestructuras y servicios de capacidad. Su línea de negocio se centra en transporte, regasificación y almacenamiento en España, con desarrollo de gases renovables (biometano e hidrógeno). Datos de interés: más de 11.000 km de gasoductos, operación de terminales de GNL como Barcelona, Cartagena, Huelva y El Musel, participación en H2Med y cotiza como ENG.MC (fundada en 1972).