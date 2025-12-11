Si llamas a este teléfono, el Gobierno te dará una jubilación de por vida: tienes que cumplir 4 requisitos.

La posibilidad de cobrar una pensión de jubilación de por vida en España no depende de una llamada telefónica, aunque la Seguridad Social facilita líneas para resolver dudas o pedir cita previa para gestionar la prestación. La llamada no concede automáticamente la jubilación, sino que permite acceder a los servicios de información que ayudan a iniciar el trámite.

En España, la jubilación es una prestación del sistema de Seguridad Social que se reconoce a quienes cumplen ciertos requisitos de edad, tiempo cotizado y condiciones formales al solicitarla. La pensión que se reconoce una vez aprobada se cobra de por vida, pero solo tras acreditar que se cumple la normativa vigente.

Teléfono oficial para información y trámites de jubilación

Para recibir asesoramiento o gestionar la solicitud de tu pensión de jubilación, la Seguridad Social pone a disposición del ciudadano varios teléfonos de atención. El número principal para información sobre pensiones y otras prestaciones es el 901 16 65 65, y también se puede consultar en el 91 542 11 76 de lunes a viernes en horario laboral.

Estos números permiten conocer los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento para solicitar la jubilación. Además del teléfono de información, existen otros números y servicios automatizados como el 901 10 65 70 para pedir cita previa con los centros de atención de la Seguridad Social sin necesidad de acudir en persona.

Es importante insistir en que llamar no otorga la prestación por sí mismo. La llamada sirve para resolver inquietudes y para iniciar la gestión del trámite si así se desea.

Si llamas a este teléfono, el Gobierno te dará una jubilación de por vida: tienes que cumplir 4 requisitos.

¿Qué requisitos se exigen para recibir una pensión de jubilación?

Para poder acceder a una pensión de jubilación contributiva en España y que esta se reconozca con carácter vitalicio, es necesario cumplir cuatro requisitos básicos:

Cumplir la edad legal de jubilación. La legislación establece una edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria, que depende del número de años cotizados y que se sitúa entre los 65 y 67 años en función de la situación de cada trabajador. Haber cotizado un mínimo de 15 años en el sistema de la Seguridad Social. Este es el requisito mínimo para tener derecho a una pensión contributiva. Tiempo de cotización dentro de los últimos años. De esos 15 años mínimos, al menos dos deben haber sido cotizados dentro de los últimos 15 años antes de solicitar la jubilación. Este criterio busca que el solicitante tenga una vinculación reciente con el sistema. Presentar oficialmente la solicitud. La pensión se reconoce únicamente cuando el ciudadano presenta la solicitud ante la Seguridad Social a través de la sede electrónica, en persona en una oficina con cita previa o tras gestionar el procedimiento por teléfono con indicaciones.

Si no se cumplen estos requisitos, la Seguridad Social no concede la pensión contributiva ordinaria. Existe también en España un régimen de pensiones no contributivas, con requisitos adicionales como residencia legal en España por un tiempo mínimo y bajos ingresos, pero este tipo de prestación tiene condiciones distintas a la jubilación contributiva.

¿Qué implica cada requisito y cómo se verifica?

El requisito de edad legal varía según el año y las cotizaciones acumuladas. Por ejemplo, para acceder al 100 % de la pensión con 65 años se exige un mayor número de años cotizados; en caso contrario, la edad de retiro puede situarse en torno a los 66 años y tantos meses según la normativa transitoria vigente.

El requisito de cotizaciones busca asegurar que quien se jubile ha aportado al sistema durante un tiempo suficiente. El mínimo de 15 años cotizados da derecho a una pensión básica, aunque la cuantía final depende de los años y las bases sobre las que se hayan realizado las cotizaciones.

La norma de que al menos dos años cotizados estén dentro de los últimos 15 años ayuda a mantener la conexión del trabajador con el sistema antes de la jubilación.

Finalmente, la presentación formal de la solicitud es un trámite obligatorio. Puede hacerse de forma telemática, con certificado digital o sistemas de identificación, o bien tras concertar cita en una oficina. Las llamadas a los teléfonos oficiales ayudan a iniciar este proceso o a resolver dudas sobre cómo completarlo correctamente.

Si llamas a este teléfono, el Gobierno te dará una jubilación de por vida: tienes que cumplir 4 requisitos.

Cuándo llamar y qué esperar

Llamar a los números de la Seguridad Social mencionados no garantiza la concesión de la pensión, pero sí ofrece acceso a información oficial y orientación para cumplir con los pasos requeridos por la administración.

Durante la llamada, es habitual que el operador o el sistema automático soliciten datos como DNI o NIE y código postal para personalizar la información o programar una cita previa.

También es posible realizar muchas gestiones directamente por la sede electrónica de la Seguridad Social sin necesidad de desplazarse o de esperar en un teléfono, siempre que se disponga de medios digitales de identificación.