La demanda de energía en España del jueves registró hasta los 12.427.733 MWh con respecto a los 12.633.890 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 40.8 euros a 49.48 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 25 de diciembre?

Para el jueves, 25 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 98,15 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 98.15 euros De 21:00 a 22:00 97.83 euros De 18:00 a 19:00 95.29 euros De 19:00 a 20:00 94.28 euros De 17:00 a 18:00 93.9 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels)

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 25 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 10,62 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 10.62 euros De 3:00 a 4:00 15.32 euros De 5:00 a 6:00 15.97 euros De 2:00 a 3:00 23.39 euros De 11:00 a 12:00 24.23 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 33.18 De 1:00 a 2:00 30.16 De 2:00 a 3:00 23.39 De 3:00 a 4:00 15.32 De 4:00 a 5:00 10.62 De 5:00 a 6:00 15.97 De 6:00 a 7:00 26.74 De 7:00 a 8:00 39.0 De 8:00 a 9:00 43.86 De 9:00 a 10:00 36.8 De 10:00 a 11:00 28.67 De 11:00 a 12:00 24.23 De 12:00 a 13:00 32.49 De 13:00 a 14:00 27.62 De 14:00 a 15:00 26.36 De 15:00 a 16:00 39.75 De 16:00 a 17:00 70.46 De 17:00 a 18:00 93.9 De 18:00 a 19:00 95.29 De 19:00 a 20:00 94.28 De 20:00 a 21:00 98.15 De 21:00 a 22:00 97.83 De 22:00 a 23:00 93.44 De 23:00 a 24:00 89.91

Consejos para ahorrar luz en casa