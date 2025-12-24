En esta noticia
La demanda de energía en España del jueves registró hasta los 12.427.733 MWh con respecto a los 12.633.890 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 40.8 euros a 49.48 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 25 de diciembre?
Para el jueves, 25 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 98,15 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|98.15 euros
|De 21:00 a 22:00
|97.83 euros
|De 18:00 a 19:00
|95.29 euros
|De 19:00 a 20:00
|94.28 euros
|De 17:00 a 18:00
|93.9 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 25 de diciembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 10,62 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|10.62 euros
|De 3:00 a 4:00
|15.32 euros
|De 5:00 a 6:00
|15.97 euros
|De 2:00 a 3:00
|23.39 euros
|De 11:00 a 12:00
|24.23 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|33.18
|De 1:00 a 2:00
|30.16
|De 2:00 a 3:00
|23.39
|De 3:00 a 4:00
|15.32
|De 4:00 a 5:00
|10.62
|De 5:00 a 6:00
|15.97
|De 6:00 a 7:00
|26.74
|De 7:00 a 8:00
|39.0
|De 8:00 a 9:00
|43.86
|De 9:00 a 10:00
|36.8
|De 10:00 a 11:00
|28.67
|De 11:00 a 12:00
|24.23
|De 12:00 a 13:00
|32.49
|De 13:00 a 14:00
|27.62
|De 14:00 a 15:00
|26.36
|De 15:00 a 16:00
|39.75
|De 16:00 a 17:00
|70.46
|De 17:00 a 18:00
|93.9
|De 18:00 a 19:00
|95.29
|De 19:00 a 20:00
|94.28
|De 20:00 a 21:00
|98.15
|De 21:00 a 22:00
|97.83
|De 22:00 a 23:00
|93.44
|De 23:00 a 24:00
|89.91
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las piezas cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.