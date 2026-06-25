Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, jueves 25 de junio? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

La predicción del horóscopo para Capricornio este jueves

Procura no dejarte arrastrar por la impresión de que tu pareja te oculta algo. Si te surgen sospechas y eso te inquieta porque no sabes bien cómo proceder, fíjate en los hechos antes de hablar. Con el tiempo irás viendo qué es real.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Capricornio: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Capricornio, hoy en el trabajo evita dejarte llevar por suposiciones y céntrate en los hechos antes de opinar. Tu prudencia te ayudará a mantener la calma ante rumores o señales ambiguas.

Observa resultados y datos antes de tomar decisiones o confrontar a alguien. Poco a poco verás qué es real y avanzarás con paso seguro en tus tareas.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio este jueves 25 de junio?

Capricornio hoy respira calma en el amor: la honestidad atraerá ternura. Si estás soltero, una chispa puede nacer en un plan rutinario.

Compatible con Tauro: su lealtad y realismo encajan con tu ambición. Juntos crean seguridad y un avance afectivo estable.

¿Cómo es la personalidad de los Capricornio?

Capricornio es disciplinado, ambicioso y perseverante; valora la estabilidad y el trabajo bien hecho. Avanza con enfoque práctico y metas claras.

Puede parecer reservado, pero es leal y confiable cuando se compromete. Su responsabilidad y paciencia le ayudan a superar obstáculos con realismo.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Capricornio

Respira hondo y mantén la calma; observa hechos concretos antes de sacar conclusiones. Cuando te sientas listo, habla con serenidad y evita suposiciones. Enfócate en tus metas diarias para anclarte; tu constancia capricorniana será tu aliada hoy.