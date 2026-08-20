La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 20 de agosto

El clima en España se caracterizará por tiempo inestable en gran parte de la Península debido a un frente del norte. Se esperan cielos muy nubosos con chubascos intensos en el tercio norte, así como en el este y Baleares, donde podrían ser acompañados de tormentas y granizo.

En el resto de la Península, habrá intervalos de nubes con posibilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas descenderán notablemente en el nordeste, mientras que en el litoral mediterráneo y Baleares las mínimas podrían subir. El viento será moderado, con rachas fuertes en algunas zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielos poco nubosos por la mañana y nubosidad por la tarde, con probables chubascos y tormentas en la Sierra; temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se esperan cielos poco nubosos que se tornarán nubosos, con tormentas y chubascos, especialmente intensos en el interior oriental por la tarde, con posibilidad de granizo y vientos fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 38 grados, con un descenso notable en el interior oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será mayormente nublado, con nubosidad de evolución durante el día y chubascos por la tarde, algunos localmente fuertes, acompañados de rachas de viento y granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 38 grados de máxima, con un ligero descenso generalizado en las máximas, excepto en el litoral de Tarragona. El viento será flojo, predominando del sur en la segunda mitad del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará caracterizado por un cielo poco nuboso y nubes altas, con desarrollo de nubosidad por la tarde que traerá chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de rachas intensas de viento y granizo. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados de mínima y 36 grados de máxima, con un descenso notable en el noroeste. El viento será moderado en algunas áreas y flojo en otras, aumentando su intensidad por la tarde.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con intervalos nubosos por la tarde. Habrá brumas y nieblas en el litoral y zonas bajas y lluvias débiles con posibles chubascos en la Cordillera oriental. Las temperaturas descenderán, con mínimas al final del día entre 13 y 22 grados. El viento será flojo del norte y noroeste.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso o cubierto de nubes medias y altas, con precipitaciones con barro, en general débiles y ocasionales, que por la tarde-noche pueden ser moderadas y con tormenta. Temperaturas en ascenso, noche tórrida y viento del suroeste moderado, con rachas fuertes o muy fuertes.

En Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, con cielos poco nubosos el resto del tiempo. En el norte de las islas más altas, se espera nubosidad y baja probabilidad de lluvia débil. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 31 grados y se prevé viento moderado del norte o nordeste, con intervalos de fuerte en ciertas vertientes al final del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Intervalos nubosos con chubascos y tormentas fuertes, especialmente en el norte de Alicante y Valencia; temperaturas mínimas de 21°C y máximas de 40°C, con viento flojo a moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos a nuboso, probabilidad de chubascos con tormentas, temperaturas en descenso de hasta 31 grados como máxima y 11 grados como mínima y vientos variables, predominando el norte en el norte y el oeste en el resto.

El clima se presentará poco nuboso por la mañana, con aumento de nubosidad por la tarde, especialmente en la mitad oriental. Se anticipan chubascos y tormentas en Albacete, más intensos en el sureste, con posible granizo. Las temperaturas máximas descenderán, alcanzando 34 grados, mientras que las mínimas rondarán los 13 grados, con viento flojo predominante del oeste y suroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, intervalos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales, aclarando por la tarde; temperaturas con pocos cambios y viento de poniente moderado, ocasionalmente fuerte desde la tarde.

En Melilla predominarán cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas al principio; vientos moderados de poniente y temperaturas sin cambios entre 25 y 30 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos nubosos que pasarán a nuboso, con probabilidad de brumas y nieblas en zonas elevadas, lluvias débiles y chubascos ocasionalmente tormentosos en el sur y litoral. Temperaturas en descenso, con mínima de 15 y máxima de 30 grados y viento flojo del norte y noroeste. Por otro lado, el clima en Navarra traerá intervalos nubosos que se tornarán nubosos, con lluvias débiles y chubascos en la Ribera del Ebro; temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 12, con viento flojo.

El clima en La Rioja estará nuboso con probabilidad de chubascos y tormentas, temperaturas en descenso de 32 a 17 grados y viento variable, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

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