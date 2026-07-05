Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, domingo 5 de julio? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Leo este domingo

No confíes en que la persona con la que no te llevas bien vaya a cambiar las conductas que te incomodan. Si se trata de un colega y no ves cómo resolverlo, pide que un tercero hable con él o con ella. Procura que ese intermediario sea alguien de tu absoluta confianza.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

Leo, hoy en el trabajo evita esperar cambios de esa persona con la que chocas; mantén la calma y no gastes energía discutiendo.

Si el tema bloquea tu labor, pide a alguien de tu total confianza que medie; así podrás concentrarte y cerrar tareas con serenidad.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este domingo 5 de julio?

Leo: hoy tu carisma magnetiza; una charla honesta puede encender chispas en el amor. En pareja, un gesto cálido reaviva la complicidad.

Compatibilidad con Sagitario: comparten fuego, entusiasmo y franqueza, creando química inmediata. Su ritmo aventurero potencia tu brillo sin opacarte.

La predicción de los astros para Cáncer (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático, seguro y radiante; le encanta liderar y destacar con creatividad y entusiasmo. Suele ser generoso y leal, contagiando calidez y motivación a quienes lo rodean.

También puede mostrarse orgulloso y algo dominante, necesitando reconocimiento y admiración. Cuando equilibra su ego con nobleza, se convierte en un protector inspirador y confiable.

No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Acepta que esa persona no cambiará hoy y enfoca tu fuego leonino en tus metas. Si un compañero te incomoda y no ves salida directa, pide con firmeza que alguien hable con él o ella por ti. Elige como intermediario a alguien de tu máxima confianza y mantén tu dignidad y calma durante el proceso.