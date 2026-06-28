Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con sucesos únicos e inesperados. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que el destino depara a tu signo hoy, domingo 28 de junio? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Libra este domingo

Si estás gestionando un tema de patrimonio o herencia, no lo compartas con nadie hasta que todo esté plenamente aclarado y, a ser posible, firmado. De lo contrario, pueden empezar a reclamarte lo que no les corresponde. Evita dar demasiados detalles; no te conviene.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

Hoy en el trabajo, Libra, actúa con total discreción. Si gestionas recursos, contratos o beneficios, no anuncies nada hasta tenerlo validado y firmado.

Comparte solo lo imprescindible y con las personas clave. Evita dar detalles de más para que nadie se apropie de tus ideas ni de lo que te corresponde.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este domingo 28 de junio?

Hoy, Libra, el amor fluye: una charla honesta aclarará dudas y reavivará la chispa.

Tu mejor compatibilidad es con Géminis, por su diálogo ágil y mente flexible que equilibra tus emociones.

El precio del día.

¿Cómo son las personas de Libra?

Libra es diplomático y busca la armonía, mediando con tacto y evitando conflictos. Valora la belleza, el equilibrio y la justicia.

Puede ser indeciso al sopesar opciones, pero es encantador y cooperativo. Su sentido de la equidad guía sus decisiones y vínculos.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Libra

Como Libra, mantén absoluta discreción; habla de bienes solo cuando todo esté firmado. No reveles detalles innecesarios y pon límites claros a terceros. Verifica cada paso por escrito y decide con calma y equilibrio.