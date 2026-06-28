Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que depara a tu signo hoy, domingo 28 de junio? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos.

La predicción del horóscopo para Leo este domingo

Puede que ocurra algo que te irrite, pero procura no dejarte arrastrar por el enfado. En el trabajo, evita dejar asuntos sin terminar, porque mañana el problema podría ser mayor. Es posible que alguna cuestión se complique y tengas que quedarte hasta más tarde. Si por eso cancelas algún plan para hoy, intenta compensar a las personas afectadas.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

Leo, hoy puede surgir algo molesto en el trabajo; mantén la calma y evita reaccionar con ira. Respira hondo y responde con serenidad.

No dejes tareas a medias o mañana el lío crecerá. Un asunto podría complicarse y quizá debas quedarte un poco más tarde, pero lo resolverás si te organizas.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este domingo 28 de junio?

Hoy, Leo irradiará confianza y magnetismo; en el amor, una conversación clara abrirá puertas y atraerá miradas. Evita el orgullo: un gesto sincero consolidará un vínculo en ciernes.

La compatibilidad destaca con Aries, que aviva tu fuego y dinamismo. Juntos, la chispa se convierte en impulso para planes y pasión compartida.

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo irradia carisma y seguridad; le gusta liderar y brillar. Es creativo, apasionado y generoso, con un corazón cálido que atrae a los demás.

También puede ser orgulloso y dramático si no recibe reconocimiento. Aun así, su lealtad y entusiasmo inspiran y elevan a su círculo.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Podría suceder algo que te moleste, pero no te dejes llevar por la iraEn el trabajo, no dejes ningún tema a medias o mañana el lío será más grandeQuizá un asunto se complique y tengas que salir más tarde