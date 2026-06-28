Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que aguarda a tu signo hoy, domingo 28 de junio? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

El horóscopo para Escorpio este domingo

Hoy el pasado cobrará un peso especial para ti: hay asuntos pendientes o sientes que cometiste un error y no puedes desandar lo hecho. Lo primero es perdonarte. Luego, si hay algo que puedas enmendar, hazlo sin dudar, aunque te cueste esfuerzo.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

En el trabajo, Escorpio sentirá el peso de asuntos pasados y posibles errores, pero al perdonarse verá con claridad qué cerrar primero. Esa autocompasión le devolverá foco y calma para organizar prioridades.

Después, tomar la iniciativa para corregir o ajustar lo pendiente, aunque requiera esfuerzo, mejorará su imagen y liberará cargas. Cada paso concreto hoy acercará resultados y estabilidad.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este domingo 28 de junio?

Hoy, Escorpio, tu magnetismo sube y el corazón se abre; evita impulsos y escucha antes de actuar.

La compatibilidad destaca con Piscis: conexión emocional profunda, apoyo intuitivo y ternura que armoniza tus intensidades.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Escorpio es intenso y magnético, con gran intuición y determinación. Reservado y observador, vive las emociones con profundidad.

Leal y protector con los suyos, busca vínculos auténticos y transformadores. Puede ser celoso si se siente amenazado, pero es resiliente y firme.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que cuentes con un día maravilloso.

Consejos de hoy para Escorpio

Escorpio, perdónate por lo que no pudiste cambiar y suelta la culpa. Si hoy puedes enmendar algo, da el primer paso con valentía. Enfócate en el presente con pequeñas acciones que te devuelvan la calma.