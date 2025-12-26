En esta noticia
En España, el precio medio de la luz para el sábado, 27 de diciembre de 2025 será de 81.17 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -916 % respecto al valor de ayer que fue de 89.35 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 27 de diciembre?
Para el sábado, 27 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 101,54 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|101.54 euros
|De 9:00 a 10:00
|97.41 euros
|De 19:00 a 20:00
|95.0 euros
|De 18:00 a 19:00
|92.78 euros
|De 1:00 a 2:00
|92.02 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 27 de diciembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 68,62 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|68.62 euros
|De 14:00 a 15:00
|68.88 euros
|De 6:00 a 7:00
|69.01 euros
|De 13:00 a 14:00
|69.01 euros
|De 5:00 a 6:00
|69.14 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|101.54
|De 1:00 a 2:00
|92.02
|De 2:00 a 3:00
|88.61
|De 3:00 a 4:00
|74.84
|De 4:00 a 5:00
|70.02
|De 5:00 a 6:00
|69.14
|De 6:00 a 7:00
|69.01
|De 7:00 a 8:00
|70.0
|De 8:00 a 9:00
|84.3
|De 9:00 a 10:00
|97.41
|De 10:00 a 11:00
|84.99
|De 11:00 a 12:00
|70.0
|De 12:00 a 13:00
|68.62
|De 13:00 a 14:00
|69.01
|De 14:00 a 15:00
|68.88
|De 15:00 a 16:00
|69.35
|De 16:00 a 17:00
|73.91
|De 17:00 a 18:00
|87.11
|De 18:00 a 19:00
|92.78
|De 19:00 a 20:00
|95.0
|De 20:00 a 21:00
|91.96
|De 21:00 a 22:00
|88.04
|De 22:00 a 23:00
|85.0
|De 23:00 a 24:00
|86.46
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las piezas cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.