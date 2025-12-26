En España, el precio medio de la luz para el sábado, 27 de diciembre de 2025 será de 81.17 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -916 % respecto al valor de ayer que fue de 89.35 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 27 de diciembre?

Para el sábado, 27 de diciembre de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 101,54 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 101.54 euros De 9:00 a 10:00 97.41 euros De 19:00 a 20:00 95.0 euros De 18:00 a 19:00 92.78 euros De 1:00 a 2:00 92.02 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 27 de diciembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 68,62 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 68.62 euros De 14:00 a 15:00 68.88 euros De 6:00 a 7:00 69.01 euros De 13:00 a 14:00 69.01 euros De 5:00 a 6:00 69.14 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 101.54 De 1:00 a 2:00 92.02 De 2:00 a 3:00 88.61 De 3:00 a 4:00 74.84 De 4:00 a 5:00 70.02 De 5:00 a 6:00 69.14 De 6:00 a 7:00 69.01 De 7:00 a 8:00 70.0 De 8:00 a 9:00 84.3 De 9:00 a 10:00 97.41 De 10:00 a 11:00 84.99 De 11:00 a 12:00 70.0 De 12:00 a 13:00 68.62 De 13:00 a 14:00 69.01 De 14:00 a 15:00 68.88 De 15:00 a 16:00 69.35 De 16:00 a 17:00 73.91 De 17:00 a 18:00 87.11 De 18:00 a 19:00 92.78 De 19:00 a 20:00 95.0 De 20:00 a 21:00 91.96 De 21:00 a 22:00 88.04 De 22:00 a 23:00 85.0 De 23:00 a 24:00 86.46

El precio de la luz en España (foto: Pexels)

Consejos para ahorrar luz en casa